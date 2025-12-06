Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Tino Anacker und sein Team SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen die SG Letzlingen / Potzehne – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 140 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler waren den Gästen aus Letzlingen / Potzehne mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein (13.). Die Salzwedler legten in der 36. Spielminute nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze.

36. Minute: SV Eintracht Salzwedel 09 I baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Wazar Hasan, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (81.). In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wulff (59. Horn), Wazar Hasan (84. Koch), Eisert, Nowak, Riethmüller (77. Bertkow), Al Khelef, Burdack, Kreitz, Hentschel, Müller (30. Stolz)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Krehl, Daries, Bock, Neumann (69. Klement), Wiegmann, Girmann, Pape (75. Schwarz), Schulze, Mertens, Mertens

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140