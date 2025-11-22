Der SV Eintracht Salzwedel 09 I unter Leitung von Trainer Tino Anacker feierte ein überlegenes Ergebnis über den Kreveser SV mit einem 5:0 (5:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 144 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler setzten sich deutlich mit 5:0 (5:0) gegen die Gäste aus Krevese durch.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte einmal Gelb (17.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Erneut setzte Nowak den Ball ins Netz (20.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Phil Friedrich Hentschel traf in Minute 29 und Philip Müller in Minute 34. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 12

Unmittelbar darauf gelang es Maximilian Eisert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (39.). In Spielminute 50 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Kreveser SV

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak, Galkowski (64. Gille), Al Khelef, Wazar Hasan, Hentschel, Kreitz, Eisert, Müller (63. Riethmüller), Grabowski (75. Bertkow), Burdack (46. Stolz)

Kreveser SV: Bergmann – Thomsen, Pieper (46. Präbke), Zimmermann, Engelfried, Riemann (89. Hanisch), Kiebach, Bittner, Döring, Hannemann, Wolligandt

Tore: 1:0 Luca Nowak (6.), 2:0 Luca Nowak (20.), 3:0 Phil Friedrich Hentschel (29.), 4:0 Philip Müller (34.), 5:0 Maximilian Eisert (39.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 144