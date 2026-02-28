Der 1. FC Lok Stendal II unter Leitung von Trainer Steffen Peters feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Liesten 22 mit einem 6:2 (4:1) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal II) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Yurii Matiiv (17.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal II führt nach 17 Minuten 2:0

Die Stendaler schafften es, nochmal zu erhöhen. Matvii Kovalov schoss und traf in der 27. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Dann gelang es den Salzwedelern, dem SV Liesten 22 etwas entgegenzusetzen. Moritz Hackfurt versenkte den Ball in Spielminute 44. Der 1. FC Lok Stendal II ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Kovalov versenkte den Ball in Minute 55, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Nick Danny Luckmann, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Handge (46. Klautzsch), Borkenhagen, Stark, Balliet, Becker, F. Schulze (63. Schreiber), Matiiv (71. Henning), R. Schulze, Grigo, Kovalov (66. Bordizhenko)

SV Liesten 22: Fedea – Paul, Luckmann, Glameyer, Hackfurt (59. Zurleit), Glameyer, Langer, Müller, Koneczek, Beutel, Subke

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65