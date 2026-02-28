Der 1. FC Lok Stendal II unter Leitung von Trainer Steffen Peters feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Liesten 22 mit einem 6:2 (4:1) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Rosario Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Yurii Matiiv (17.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal II führt in Minute 17 mit 2:0

Dann konnte Stendal einen zusätzlichen Erfolg einsacken. Matvii Kovalov schoss und traf in der 27. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Dann schafften es die Salzwedeler, dem SV Liesten 22 etwas entgegenzusetzen. Moritz Hackfurt traf in der 44. Spielminute. Gefährlich wurde die Situation für die Stendaler nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:1. Kovalov versenkte den Ball in Minute 55, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Nick Danny Luckmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (86.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Salzwedeler aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Matiiv (71. Henning), F. Schulze (63. Schreiber), Handge (46. Klautzsch), Stark, Kovalov (66. Bordizhenko), Borkenhagen, Grigo, Becker, Balliet, R. Schulze

SV Liesten 22: Fedea – Subke, Glameyer, Hackfurt (59. Zurleit), Koneczek, Luckmann, Paul, Beutel, Langer, Glameyer, Müller

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65