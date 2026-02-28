Fußball-Landesklasse 1: Mit einem überzeugenden 6:2 (4:1) ging der 1. FC Lok Stendal II von Trainer Steffen Peters aus dem Duell mit dem SV Liesten 22 vom Platz.

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:2 (4:1).

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal II) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Yurii Matiiv (17.) erzielt wurde.

17. Minute: 1. FC Lok Stendal II baut Führung auf 2:0 aus

Dann verbuchten die Stendaler einen weiteren Erfolg. Matvii Kovalov traf in der 27. Spielminute noch einmal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Liesten legte nochmal vor. Moritz Hackfurt schoss und traf in Spielminute 44. Gefährlich wurde die Situation für die Stendaler nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:1 aus. Kovalov traf in der 55. Minute, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Nick Danny Luckmann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (86.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Salzwedeler aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Stark, Handge (46. Klautzsch), Becker, Borkenhagen, Balliet, Grigo, F. Schulze (63. Schreiber), Matiiv (71. Henning), R. Schulze, Kovalov (66. Bordizhenko)

SV Liesten 22: Fedea – Beutel, Luckmann, Müller, Hackfurt (59. Zurleit), Glameyer, Glameyer, Paul, Langer, Subke, Koneczek

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65