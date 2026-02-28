Der 1. FC Lok Stendal II unter Leitung von Coach Steffen Peters feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Liesten 22 mit einem 6:2 (4:1) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 6:2 (4:1).

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal II) netzte nur sechs Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Yurii Matiiv der Torschütze (17.).

2:0 Vorsprung für 1. FC Lok Stendal II – 17. Minute

Dann konnte Stendal einen weiteren Erfolg einsacken. Matvii Kovalov versenkte den Ball in der 27. Minute zum zweiten Mal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Dann gelang es den Salzwedelern, dem SV Liesten 22 etwas entgegenzusetzen. Moritz Hackfurt versenkte den Ball in der 44. Minute. Eine echte Gefahr erwuchs den Stendalern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Kovalov schoss und traf in Spielminute 55, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Nick Danny Luckmann, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Stark, F. Schulze (63. Schreiber), R. Schulze, Handge (46. Klautzsch), Balliet, Borkenhagen, Becker, Kovalov (66. Bordizhenko), Grigo, Matiiv (71. Henning)

SV Liesten 22: Fedea – Hackfurt (59. Zurleit), Luckmann, Subke, Paul, Langer, Glameyer, Beutel, Koneczek, Müller, Glameyer

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65