Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Steffen Peters und sein Team 1. FC Lok Stendal II gegen den SV Liesten 22 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:2 (4:1).

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal II) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Yurii Matiiv der Torschütze (17.).

Die Stendaler erhöhten noch einmal. Matvii Kovalov traf in Minute 27 zum zweiten Mal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Liesten legte nochmal vor. Moritz Hackfurt versenkte den Ball in der 44. Minute. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Stendaler aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Kovalov versenkte den Ball in der 55. Minute, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Nick Danny Luckmann, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Grigo, Matiiv (71. Henning), Handge (46. Klautzsch), F. Schulze (63. Schreiber), Kovalov (66. Bordizhenko), Balliet, R. Schulze, Borkenhagen, Stark, Becker

SV Liesten 22: Fedea – Beutel, Luckmann, Glameyer, Koneczek, Paul, Langer, Hackfurt (59. Zurleit), Subke, Müller, Glameyer

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65