Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Steffen Peters und sein Team 1. FC Lok Stendal II gegen den SV Liesten 22 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

Stendal/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

Rosario Schulze (1. FC Lok Stendal II) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Yurii Matiiv der Torschütze (17.).

Die Stendaler konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Matvii Kovalov schoss und traf in der 27. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Dann gelang es den Salzwedelern, die Dominanz der Stendaler nochmal herauszufordern. Moritz Hackfurt schoss und traf in Minute 44. Der 1. FC Lok Stendal II ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Kovalov traf in Spielminute 55, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Nick Danny Luckmann den Ball über die Torlinie bugsierte (86.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Salzwedeler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – F. Schulze (63. Schreiber), Grigo, Handge (46. Klautzsch), R. Schulze, Borkenhagen, Kovalov (66. Bordizhenko), Balliet, Becker, Stark, Matiiv (71. Henning)

SV Liesten 22: Fedea – Hackfurt (59. Zurleit), Beutel, Subke, Paul, Glameyer, Müller, Luckmann, Langer, Koneczek, Glameyer

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65