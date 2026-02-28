Der 1. FC Lok Stendal II unter Leitung von Coach Steffen Peters feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Liesten 22 mit einem 6:2 (4:1) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Stendal/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Rosario Schulze für Stendal traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Stendaler legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Yurii Matiiv der Torschütze (17.).

1. FC Lok Stendal II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 17

Die Stendaler schafften es, nochmal zu erhöhen. Matvii Kovalov traf in der 27. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Liesten legte nochmal vor. Moritz Hackfurt schoss und traf in Spielminute 44. Brenzlich wurde die Situation für die Stendaler nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:1. Kovalov versenkte den Ball in Minute 55, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Nick Danny Luckmann, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Stark, Balliet, F. Schulze (63. Schreiber), Handge (46. Klautzsch), Becker, Grigo, Kovalov (66. Bordizhenko), R. Schulze, Matiiv (71. Henning), Borkenhagen

SV Liesten 22: Fedea – Langer, Müller, Subke, Glameyer, Glameyer, Luckmann, Koneczek, Beutel, Hackfurt (59. Zurleit), Paul

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65