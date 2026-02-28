Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Stendal/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne. 67 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Möringen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – M. Köppe (80. Kuschmider), F. M. Köppe (84. Dzierma), Schönburg, Berr (74. Bade), Rosentreter, Lauck, Siegert, Müller, Bünnig, Hutsu

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Wiegmann (61. Bock), Mertens, Mertens, Schulze, Daries (67. Daries), Engler, Saluck, Krehl (84. Borchert), Benecke (67. Schlamann), Bock

; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67