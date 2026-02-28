weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 17. Spieltag: Begegnung von Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne endet unentschieden 0:0

Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Aktualisiert: 01.03.2026, 01:50

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Möringen haben 67 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem Möringer Sportverein und der SG Letzlingen / Potzehne verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Stendal
  • Wettbewerb: Landesklasse 1
  • Spieltag: 17

Möringer Sportverein gleichauf mit SG Letzlingen / Potzehne – 0:0

Die Möringerer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – Berr (74. Bade), Siegert, Müller, Lauck, F. M. Köppe (84. Dzierma), Rosentreter, Bünnig, Hutsu, M. Köppe (80. Kuschmider), Schönburg
SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Daries (67. Daries), Saluck, Schulze, Mertens, Wiegmann (61. Bock), Mertens, Benecke (67. Schlamann), Krehl (84. Borchert), Engler, Bock
; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67