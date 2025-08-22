Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber Möringer Sportverein gegen den TuS Wahrburg ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Möringer Sportverein und der TuS Wahrburg am Freitag 3:3 (1:1) getrennt.

In Minute 22 schoss Tom Salemski das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Möringerer doch noch belohnen: In der vierten Minute wurde das Gegentor durch Paul Schönburg erzielt.

49. Minute Möringer Sportverein und TuS Wahrburg im Gleichstand – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Patrick Huch/Möringer (54.), gefolgt von Tobias Heyder (TuS Wahrburg) in Minute 57 und Philip Lauck (Möringer Sportverein) in Minute 86. Spielstand 3:2 für den Möringer Sportverein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Richardt Klipp den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Stendaler Team erzielte (88.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS Wahrburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der Möringer Sportverein rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – TuS Wahrburg

Möringer Sportverein: Bauer – Hutsu, Schilling, Kumpe, Schönburg, Huch (77. F. M. Köppe), M. Köppe, Lauck, Bünnig, Siegert, Rosentreter (62. Mayer)

TuS Wahrburg: Schmidt (46. Henschel) – Radelhof, Schnee, Assmann, Salemski (80. Schulz), Heyder, Schlegel (90. Schreiber), Wennrich, Leppin (54. Klipp), Weikert (46. Rieke), Burghard

Tore: 0:1 Tom Salemski (22.), 1:1 Paul Schönburg (45.+4), 2:1 Patrick Huch (54.), 2:2 Tobias Heyder (57.), 3:2 Philip Lauck (86.), 3:3 Richardt Klipp (88.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Alexander Zelosko, Julian Helbig; Zuschauer: 183