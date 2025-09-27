Für den Gastgeber SV Liesten 22 endete das Spiel gegen den SV Viktoria Uenglingen am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Begegnung von SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen endet unentschieden 0:0

Salzwedel/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Fußballfans waren im Waldstadion Liesten live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

SV Liesten 22 gleichauf mit SV Viktoria Uenglingen – 0:0

Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Viktoria Uenglingen

SV Liesten 22: Fedea – Langer, Müller, O. A. Czaplinski, Koneczek (85. Beck), Luckmann (67. Hackfurt), H. Glameyer, Paul, Subke (67. M. J. Czaplinski), V. B. Mateev (90. F. B. Mateev), H. Glameyer

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Dräger (90. Seyer), Paulsen, Hunnius, Ahrendt, Hunnius, Pfeiffer, Bierstedt, Ahrendt, Jandt, Hunnius

; Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Mia Lübke; Zuschauer: 50