Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Tim Kolzenburg und sein Team Burger BC 08 I gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Burg/MTU. Die 103 Besucher des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger besiegten das Team aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich.

Erik Teege (Burger BC 08 I) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte zweimal Gelb ein (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. Die Burger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Luca Jannes Schulz der Torschütze (77.).

Burger BC 08 I liegt in Minute 77 2:0 vorn

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Burger BC 08 I steckte noch einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Denis Neumann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (83.). Damit war der Sieg der Burger gesichert.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Kersten (56. Engel), Parpart (68. Schulz), Grisgraber, Siebert, Schlitte, Thiede (84. Baas), Teege (56. Saage), Wehrmann (84. Rusche), Jürgen, Neumann

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan, Müller, Hentschel, Krietsch, Eisert, Kummert, Gueta, Wulff, Ali, Krubert (82. Lemke)

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103