  4. Ergebnis 17. Spieltag: Duell zwischen Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne endet mit Remis 0:0

Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Aktualisiert: 02.03.2026, 09:51

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne mit einem torlosen 0:0 (0:0). 67 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Möringen live dabei.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Stendal
  • Wettbewerb: Landesklasse 1
  • Spieltag: 17

0:0 für Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne –

Die Möringerer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – F. M. Köppe (84. Dzierma), Bünnig, Berr (74. Bade), Rosentreter, Schönburg, Müller, Hutsu, Siegert, M. Köppe (80. Kuschmider), Lauck
SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Wiegmann (61. Bock), Bock, Saluck, Krehl (84. Borchert), Schulze, Mertens, Benecke (67. Schlamann), Engler, Daries (67. Daries)
; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67