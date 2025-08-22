Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Heimverein Möringer Sportverein gegen den TuS Wahrburg ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Möringer Sportverein und der TuS Wahrburg am Freitag 3:3 (1:1) getrennt.

Tom Salemski (TuS Wahrburg) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Möringerer doch noch belohnen: In der vierten Minute wurde das Gegentor durch Paul Schönburg erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Patrick Huch/Möringer (54.), gefolgt von Tobias Heyder (TuS Wahrburg) in Minute 57 und Philip Lauck (Möringer Sportverein) in Minute 86. Spielstand 3:2 für den Möringer Sportverein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Richardt Klipp, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Stendaler zu erreichen (88.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS Wahrburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Möringerer sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – TuS Wahrburg

Möringer Sportverein: Bauer – M. Köppe, Kumpe, Bünnig, Huch (77. F. M. Köppe), Rosentreter (62. Mayer), Schönburg, Siegert, Schilling, Lauck, Hutsu

TuS Wahrburg: Schmidt (46. Henschel) – Burghard, Salemski (80. Schulz), Radelhof, Weikert (46. Rieke), Schnee, Leppin (54. Klipp), Wennrich, Schlegel (90. Schreiber), Heyder, Assmann

Tore: 0:1 Tom Salemski (22.), 1:1 Paul Schönburg (45.+4), 2:1 Patrick Huch (54.), 2:2 Tobias Heyder (57.), 3:2 Philip Lauck (86.), 3:3 Richardt Klipp (88.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Alexander Zelosko, Julian Helbig; Zuschauer: 183