Für den Gastgeber SV Liesten 22 endete das Spiel gegen den SV Viktoria Uenglingen am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Duell zwischen SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen endet mit Remis 0:0

Salzwedel/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Waldstadion Liesten.

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Viktoria Uenglingen

SV Liesten 22: Fedea – H. Glameyer, Koneczek (85. Beck), Subke (67. M. J. Czaplinski), H. Glameyer, Paul, Langer, Luckmann (67. Hackfurt), V. B. Mateev (90. F. B. Mateev), O. A. Czaplinski, Müller

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Hunnius, Hunnius, Jandt, Ahrendt, Pfeiffer, Bierstedt, Paulsen, Dräger (90. Seyer), Hunnius, Ahrendt

; Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Mia Lübke; Zuschauer: 50