Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Heimverein SV Medizin Uchtspringe gegen den Kreveser SV ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Medizin Uchtspringe und der Kreveser SV am Samstag auseinander gegangen. 87 Zuschauer sahen das Spiel in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe.

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Brinkmann für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

1:1 Ausgleich im Spiel SV Medizin Uchtspringe gegen Kreveser SV – Minute 45+2

In Spielminute 45 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe musste einmal Gelb hinnehmen.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den Kreveser SV. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Rudolph Paul Rosenkranz (Krevese) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Krevese erreichen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Schadow, Nabizade, Wolter, Adam, Brinkmann, Klukas, Bosse, Stoppa, Langer (58. G. Gerhardt), Pagels

Kreveser SV: Bergmann – Döring (88. Riemann), Pieper, Nitzsche (73. Bittner), Rosenkranz, Präbke, Zimmermann, Thomsen, Rathke, Kiebach, Rosenkranz

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87