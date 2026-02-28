Für den Gastgeber TSV Brettin/Roßdorf I endete das Spiel gegen den TuS Wahrburg am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Brettin/MTU. Mit einem Gleichstand sind der TSV Brettin/Roßdorf I und der TuS Wahrburg am Samstag auseinander gegangen. 92 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Toni Weikert für Wahrburg traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Minute 90+5 TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg im Gleichstand – 1:1

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Toni Laurin Wicke kam rein für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite sprangen Tobias Heyder für Markus Werle und Sven Leppin für Hassan Mohamad Ababaker ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der TSV Brettin/Roßdorf I doch noch die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Toni Laurin Wicke (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Brettin/Roßdorf erlangen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. P. Feuerherdt, Kniesche, Schmahl, Dauter, Helm, Papke (70. Matthäus), L. Lindemann, L. Lindemann (75. Gronwald), Tepper, J. Feuerherdt (60. Wicke)

TuS Wahrburg: Schmidt – Hallmann, Wennrich, Mohamad Ababaker (70. Leppin), Schlegel, Rundstedt (85. Heim), Köhn, Schnee, Weikert (90. Wennrich), Werle (46. Heyder), Salemski (89. Wennrich)

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92