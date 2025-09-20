Kein Punktgewinn für 1. FC Lok Stendal II: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Medizin Uchtspringe hinnehmen.

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Matvii Kovalov traf für den 1. FC Lok Stendal II in Spielminute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Zohrab Rostomyan (22.) erzielt wurde.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Robert Wojahn, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Uchtspringer zu entscheiden (90.+4). Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Pfeiffer, Becker (75. Dzhurylo), Matiiv, Schulze (46. Frötschner), Schreiber (55. Kliche), Friedebold (86. Merso Rasho), Konieczny, Kovalov, F. Handge (60. Henning), Balliet

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Brinkmann (72. Wojahn), Schadow, Ziesmann, Wolter, Rostomyan (86. Messal), Staykovski, Adam, Kölsch (56. Lübke), Pagels, Stoppa

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60