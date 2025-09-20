Kein Punktgewinn für Kreveser SV: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den TuS Wahrburg einstecken.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marcel Marx am Ende der ersten Halbzeit, als Tristan Burghard für Wahrburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kreveser revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Christian Rosenkranz erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

1:1 im Duell zwischen Kreveser SV und TuS Wahrburg – 70. Minute

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Richardt Klipp den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Wahrburg sicherte (82.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Kreveser SV rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – TuS Wahrburg

Kreveser SV: Bergmann – Döring, L. Pieper, Wolligandt, Engelfried (46. R. P. Rosenkranz), Riemann (46. N. Pieper), Nitzsche (46. Bittner), C. Rosenkranz, Kiebach, Zimmermann (84. Hannemann), Thomsen

TuS Wahrburg: Schmidt – Wennrich, Schlegel (72. Köhn), (46. Schulz), Radelhof, Burghard, Salemski (90. Heim), Klipp (90. Rundstedt), Schnee, Weikert, Assmann

Tore: 0:1 Tristan Burghard (36.), 1:1 Christian Rosenkranz (70.), 1:2 Richardt Klipp (82.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 92