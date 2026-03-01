Für den Rossauer SV endete der 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 1:2 (1:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Michael Adam das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.). Die Uchtspringer konterten in der 35. Spielminute. Diesmal war Dastin Ziems der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Rossauer SV Kopf an Kopf mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1 in Minute 35

In der 76. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Medizin Uchtspringe musste einmal Gelb hinnehmen. Der Rossauer SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Schulze.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Loris Bosse, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Uchtspringer zu entscheiden (90.+1). In Spielminute 94 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Medizin Uchtspringe

Rossauer SV: Benecke – C. Worsch, Schumann, Neumann, Wilhelm (78. Kirschling), Grimm (85. Hedermann), Walther (81. B. Meyer), Klein, M. Meyer, Ziems, Elling

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Stoppa, Staykovski, Gerhardt, Pagels, Brinkmann, Adam, Nabizade (83. Langer), Bosse, Klukas, Schadow

Tore: 0:1 Michael Adam (7.), 1:1 Dastin Ziems (35.), 1:2 Loris Bosse (90.+1); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Mathis Bannier; Zuschauer: 194