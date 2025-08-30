Kein Punktgewinn für SG Letzlingen / Potzehne: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den Möringer Sportverein hinnehmen.

Es waren bereits 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Christopher Bünnig für Möringer traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Möringerer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Marcel Grabau der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Paul Schönburg den Ball über die Torlinie bugsierte (60.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Möringerer aber nicht mehr ausgleichen. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Gardeleger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – Möringer Sportverein

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Krehl, Mertens, Bock, Grabau, M. Schlamann, Engler, Schulze, Pape, Lamprecht (54. F. Schlamann), Wiegmann

Möringer Sportverein: Bauer (70. Wittrien) – Hutsu, Schönburg, Mayer (66. Schilling), Rosentreter, Bünnig, Köppe, Berr (87. Bade), Huch, Kumpe, Täger

Tore: 0:1 Christopher Bünnig (31.), 1:1 Marcel Grabau (53.), 1:2 Paul Schönburg (60.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Leonard Viohl; Zuschauer: 52