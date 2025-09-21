Mit einer Niederlage für den SV 51 Langenapel endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Rossauer SV mit 1:2 (0:0).

Salzwedel/MTU. Das Match zwischen Langenapel und Rossau ist mit einer deutlichen 1:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christian Schulze, als Moritz Noack für Rossau traf und in Spielminute 69 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Patrick Henel den Ball ins Netz (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Minute 74: SV 51 Langenapel 0:2 im Hintertreffen

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV 51 Langenapel kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Fabian Meyer (Langenapel) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Langenapel erzielen (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Der SV 51 Langenapel rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Schulz, Bromann (65. Glaetzer), Roloff (85. Kamga Kamno), Stappenbeck (85. Pachur), Scheuner (59. Beneke), Roese (85. Osmy), Peters, Neuling, Steding, Meyer

Rossauer SV: Benecke – Hannemann (66. Elling), Brünicke, Noack, Wallmann, Schröder, Henel, Ziems, Baik (90. Wilhelm), Rieger, Nowack

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102