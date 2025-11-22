Mit einer Niederlage für den SV 51 Langenapel endete der 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Viktoria Uenglingen mit 2:3 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Thomas Krugel (Haldensleben) eine Gelbe Karte an die Salzwedeler (18.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 29 Minuten schoss Jan-Hendrik Bromann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch John-Phillipp Hunnius (36.) erzielt wurde.

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Viktoria Uenglingen kassierte jetzt einmal Gelb. Der SV 51 Langenapel hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sascha Göpfert. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Florian Henry Kreisel/Uenglingen (63.), gefolgt von Njeck Kingsley Atah (SV 51 Langenapel) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Jorden Pascal Müller den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Uenglingen sicherte (88.). Der SV 51 Langenapel rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – SV Viktoria Uenglingen

SV 51 Langenapel: Scholze – Kamga Kamno (54. Atah), Meyer, Stolz, Bromann (82. Pachur), Pokorny, Samson, Schulz, Afanasew (90. Neuling), Roese, Peters

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Ahrendt (64. Müller), Ahrendt, Bierstedt, Paulsen, Hunnius, Kreisel, Dräger (90. Engel), Arndt, Jandt, Hunnius

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (29.), 1:1 John-Phillipp Hunnius (36.), 1:2 Florian Henry Kreisel (63.), 2:2 Njeck Kingsley Atah (69.), 2:3 Jorden Pascal Müller (88.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Theo Wolter, Steffen Haake; Zuschauer: 47