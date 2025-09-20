Eine Niederlage für den 1. FC Lok Stendal II besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Matvii Kovalov traf für den 1. FC Lok Stendal II in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Stendaler konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Zohrab Rostomyan der Torschütze (22.).

1. FC Lok Stendal II und SV Medizin Uchtspringe – 1:1 in Minute 22

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Robert Wojahn den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Uchtspringe sicherte (90.+4). Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Konieczny, Balliet, Schreiber (55. Kliche), Kovalov, Becker (75. Dzhurylo), Schulze (46. Frötschner), Matiiv, Pfeiffer, F. Handge (60. Henning), Friedebold (86. Merso Rasho)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Ziesmann, Brinkmann (72. Wojahn), Kölsch (56. Lübke), Stoppa, Adam, Schadow, Pagels, Rostomyan (86. Messal), Staykovski, Wolter

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60