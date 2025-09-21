Mit einer Niederlage für den SV 51 Langenapel endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Rossauer SV mit 1:2 (0:0).

Salzwedel/MTU. Vor 102 Zuschauern hat sich das Team von Sascha Göpfert mit 1:2 (0:0) gegen Rossau geschlagen geben müssen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christian Schulze, als Moritz Noack für Rossau traf und in Spielminute 69 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Rossauer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Patrick Henel der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

SV 51 Langenapel sieht sich 0:2 im Rückstand – 74. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Fabian Meyer den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Langenapel erlangte (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedeler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Scheuner (59. Beneke), Bromann (65. Glaetzer), Roloff (85. Kamga Kamno), Schulz, Steding, Neuling, Meyer, Peters, Roese (85. Osmy), Stappenbeck (85. Pachur)

Rossauer SV: Benecke – Ziems, Brünicke, Nowack, Wallmann, Schröder, Baik (90. Wilhelm), Noack, Henel, Hannemann (66. Elling), Rieger

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102