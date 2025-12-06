Ergebnis 14. Spieltag Eine knappe Schlappe steckt 1. FC Lok Stendal II gegen Kreveser SV ein: 0:1
Eine Niederlage für den 1. FC Lok Stendal II besiegelte den 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Kreveser SV mit 0:1 (0:1).
Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben 40 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem 1. FC Lok Stendal II und dem Kreveser SV verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).
Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Robert Engelfried vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Ben Döring die Gäste in Führung (42.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 14
Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Kreveser SV
1. FC Lok Stendal II: Ranke – Flöther, Barrie (56. Kliche), Henning (73. Bordizhenko), Dzhurylo, Schulze, Friedebold, Frötschner (33. Elsner), Borkenhagen, Klautzsch (73. Schreiber), Becker
Kreveser SV: Bergmann – Bittner (83. Niemeyer), Rathke, Zimmermann, Thomsen, Kiebach (76. Engelfried), Döring, Präbke (76. Wolligandt), Pieper, Riemann, Hannemann
Tore: 0:1 Ben Döring (42.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marvin Marian Geib, Philipp Weiß; Zuschauer: 40