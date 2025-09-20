Mit einer Niederlage für den 1. FC Lok Stendal II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Stendal/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe am Samstag 2:3 (1:1) getrennt.

Matvii Kovalov (1. FC Lok Stendal II) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Zohrab Rostomyan der Torschütze (22.).

Minute 22 1. FC Lok Stendal II gleichauf mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Am Ende der Partie sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Robert Wojahn den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Uchtspringe sicherte (90.+4). Der 1. FC Lok Stendal II rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Kovalov, Matiiv, Becker (75. Dzhurylo), Konieczny, Pfeiffer, Friedebold (86. Merso Rasho), Schreiber (55. Kliche), Balliet, Schulze (46. Frötschner), F. Handge (60. Henning)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Ziesmann, Pagels, Kölsch (56. Lübke), Staykovski, Schadow, Rostomyan (86. Messal), Wolter, Adam, Brinkmann (72. Wojahn), Stoppa

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60