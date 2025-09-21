Für den SV 51 Langenapel endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Rossauer SV mit 1:2 (0:0).

Salzwedel/MTU. Vor 102 Zuschauern hat sich das Team von Sascha Göpfert mit 1:2 (0:0) gegen Rossau geschlagen geben müssen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christian Schulze, als Moritz Noack für Rossau traf und in Spielminute 69 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Patrick Henel (74.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

74. Minute: SV 51 Langenapel 0:2 im Hintertreffen

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV 51 Langenapel musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Fabian Meyer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Langenapel erlangte (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedeler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Peters, Stappenbeck (85. Pachur), Meyer, Schulz, Roloff (85. Kamga Kamno), Roese (85. Osmy), Scheuner (59. Beneke), Bromann (65. Glaetzer), Neuling, Steding

Rossauer SV: Benecke – Noack, Ziems, Rieger, Schröder, Hannemann (66. Elling), Wallmann, Brünicke, Nowack, Baik (90. Wilhelm), Henel

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102