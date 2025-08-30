Für den SV Viktoria Uenglingen endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 07 Klötze I mit 2:3 (1:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Christian Müller-Bollenhagen für Uenglingen traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Stendaler konterten in der 27. Spielminute. Diesmal war Erik Marco Lehmann der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (39.). Die Partie blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (51). Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Frederic Lange (Klötze) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Klötzer Elf erzielen (90.+4). In Spielminute 96 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – VfB 07 Klötze I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Arndt, J. Hunnius (39. Kreisel), Jandt, B. Hunnius, Bierstedt, D. Ahrendt, Müller-Bollenhagen, C. Ahrendt (77. Dräger), Pfeiffer, Paulsen

VfB 07 Klötze I: Reek – Maihack (72. Dannies), Lange, Lehmann, Gose (82. Michel), Homeier, Mangrapp (14. Banse), Fuhrmann, Gase (82. Dannies), Wißwedel, Mühl

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (2.), 1:1 Erik Marco Lehmann (27.), 1:2 Philipp Homeier (39.), 2:2 Florian Henry Kreisel (51.), 2:3 Frederic Lange (90.+4); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Steffen Look, Arian Noel Schütze; Zuschauer: 66