Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang der SG Letzlingen / Potzehne ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über den SV Liesten 22.

Gardelegen/MTU. Am Samstag haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SV Liesten 22 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Die Gardeleger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Halbzeit bis dahin ohne Treffer in Minute 38 dann von Detlef Mertens ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedelern eine unverhoffte Führung ein (38.). Die Gardeleger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Ingo Wiegmann der Torschütze (45+1.).

1:1 für SG Letzlingen / Potzehne und SV Liesten 22 – Minute 45+1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Stefan Saluck/Letzlingen / Potzehne (64.), gefolgt von Lukas Paul (SV Liesten 22) in Minute 69. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte noch einmal Gelb.

Unmittelbar darauf gelang es Wiegmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Gardeleger zu entscheiden (73.). In Spielminute 91 handelte sich der SV Liesten 22 noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Letzlingen / Potzehne sicherte sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV Liesten 22

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – D. Mertens, A. Bock, O. L. Mertens, Wiegmann (85. Schlamann), Krehl (70. M. Bock), Grabau, Freytag (58. Daries), Schulze, Saluck, Engler

SV Liesten 22: Fedea – Luckmann, Mateev, Czaplinski, Zurleit (29. Subke), Mateev, Paul, Czaplinski (46. Müller), Langer (82. Saliho), Glameyer, Bastian (71. Koneczek)

Tore: 0:1 Detlef Mertens (38.), 1:1 Ingo Wiegmann (45.+1), 2:1 Stefan Saluck (64.), 2:2 Lukas Paul (69.), 3:2 Ingo Wiegmann (73.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Bernd Manecke, Willy Pultermann; Zuschauer: 68