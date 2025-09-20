Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem VfB 07 Klötze I ein 2:1 (0:1)-Triumph über den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der VfB 07 Klötze I nach einem klaren Rückstand den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Gleich nach Spielstart schoss Eliah Samuel Riethmüller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Die Salzwedler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

1:1 im Duell zwischen VfB 07 Klötze I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – 60. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Marius Mühl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Klötze sicherte (80.). Die Klötzer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Michel (86. Strauß), Lehmann, Homeier, P. Dannies, Fuhrmann, Gose (83. M. Dannies), Lange, M. Mühl, Banse, Gase

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Licht, Kreitz (46. Hentschel), Eisert, Wulff, Grabowski, Stolz (61. Müller), Nowak, Riethmüller, Krubert (35. Wazar Hasan), Müller

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149