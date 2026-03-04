Der Möringer Sportverein sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen.

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Möringen haben 128 Zuschauer am Mittwoch das Match zwischen dem Möringer Sportverein und dem SV Viktoria Uenglingen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

In Minute 18 brachte Fynn Mika Köppe den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV Viktoria Uenglingen

Möringer Sportverein: Bauer – Schönburg, Bünnig, Hutsu, Wendt, Mayer, F. M. Köppe (90. Drawehn), Berr (89. Laporte), M. Köppe, Lauck (67. Dzierma), Rosentreter (85. Kuschmider)

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Ahrendt, Kreisel, Hesse, Bierstedt, Jandt, Hunnius, Pfeiffer (77. Seyer), Hunnius (77. Behrendt), Ahrendt

Tore: 1:0 Fynn Mika Köppe (18.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Michael Damke, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 128