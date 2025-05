Gardelegen/MTU. Nach einem packenden Match haben sich die SG Letzlingen / Potzehne und der SSV 80 Gardelegen II am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Ingo Wiegmann traf für die SG Letzlingen / Potzehne in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne kassierte einmal Gelb (55.). Das Gegentor konnten die Gardelegener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jonas Wulfänger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 21

SG Letzlingen / Potzehne und SSV 80 Gardelegen II – 1:1 in Minute 67

28 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Fabian Schlamann (Letzlingen / Potzehne) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Gardeleger Mannschaft erzielen (73.).

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SSV 80 Gardelegen II

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – F. Schlamann, M. Schlamann, Saluck, M. Grabau, Schulze, M. Bock, Mertens (90. Klement), A. Bock, Krehl (78. Tabbert), Wiegmann (83. C. Grabau)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Hasanov, Werner, Reiner, Lenz, Wannagat, Steindorf, Lübke, Köhler, Wulfänger, Bergener

Tore: 1:0 Ingo Wiegmann (12.), 1:1 Jonas Wulfänger (67.), 2:1 Fabian Schlamann (73.); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 59