Der VfB 07 Klötze I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Klötze – Salzwedel: Nachdem der VfB 07 Klötze I an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Eliah Samuel Riethmüller (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Klötzer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Philipp Homeier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

1:1 Ausgleich im Spiel VfB 07 Klötze I gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I – 60. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Mühl den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Klötze sicherte (80.). Die Klötzer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Gose (83. M. Dannies), Lange, Gase, Fuhrmann, P. Dannies, Michel (86. Strauß), Banse, Homeier, M. Mühl, Lehmann

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Riethmüller, Stolz (61. Müller), Krubert (35. Wazar Hasan), Wulff, Licht, Grabowski, Müller, Kreitz (46. Hentschel), Eisert, Nowak

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149