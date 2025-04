Kein Punktgewinn für FSV Havelberg 1911: Im eigenen Stadion musste das Team am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen die SG Letzlingen / Potzehne hinnehmen.

Havelberg/MTU. Im Sportforum Am Eichwald haben 55 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem FSV Havelberg 1911 und der SG Letzlingen / Potzehne verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Tobias Petzke (Stendal) eine Gelbe Karte an die Havelberger (38.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, elf Minuten nach dem Seitenwechsel, brachte Otto Leon Mertens die Gäste in Führung (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Havelberg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 18

Aufstellung und Statistik: FSV Havelberg 1911 – SG Letzlingen / Potzehne

FSV Havelberg 1911: Anykiienko – Fritze, Przyborowski, Leppin, Suljanovic, Stamer, Oppermann, Sichkar (83. Brecht-Matus), Freye (24. Mathewes), P. Seidel, Liebsch (88. M. Seidel)

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Schulze, Engler, Grabau, Saluck, Bock, Mertens, Bock, Schlamann, Wernecke, Daries

Tore: 0:1 Otto Leon Mertens (56.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Phillip Möller, Jan Bessing; Zuschauer: 55