Der SV Viktoria Uenglingen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:4 (0:3).

Stendal/MTU. Der SV Viktoria Uenglingen und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (0:3).

Manuel Stoppa traf für den SV Medizin Uchtspringe in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Uchtspringer legten in der 38. Spielminute nach. Diesmal war Gino-Luca Staykovski der Torschütze.

Minute 38: SV Viktoria Uenglingen 0:2 im Hintertreffen

Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann für Uchtspringe (44.). Die Partie blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (64). Björn Hunnius traf für Uenglingen (90). Spielstand 3:2 für den SV Medizin Uchtspringe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Brinkmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 verfestigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Uchtspringer gesichert. Der SV Viktoria Uenglingen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Medizin Uchtspringe

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Kreisel, Herbst (46. Pieper), Jandt, Arndt, Bierstedt, B. Hunnius, Paulsen, J. Hunnius, C. Ahrendt, D. Ahrendt

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Rostomyan (81. Lübke), Bosse, Nabizade, Brinkmann, Stoppa (81. Kirchner), Klukas, Adam (81. Wojahn), Schadow (71. Langer), Staykovski, Pagels

Tore: 0:1 Manuel Stoppa (17.), 0:2 Gino-Luca Staykovski (38.), 0:3 Marcel Brinkmann (44.), 1:3 Florian Henry Kreisel (64.), 2:3 Björn Hunnius (90.+1), 2:4 Marcel Brinkmann (90.+2); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Tim Polten; Zuschauer: 112