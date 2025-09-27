Fußball-Landesklasse 1: Am Samstag war der TuS Wahrburg gegenüber dem VfB 07 Klötze I machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Stendal/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Wahrburg eine Niederlage gegen den VfB 07 Klötze I schlucken. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Kevin Assmann für Wahrburg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philipp Homeier den Ball ins Netz (8.).

TuS Wahrburg und VfB 07 Klötze I – 1:1 in Minute 8

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Homeier (Klötze) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+5). Mit 3:1 gingen die Klötzer als Sieger vom Platz. Der TuS Wahrburg rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Köhn, Radelhof, Weikert (69. Leppin), Assmann, Burghard, Schnee (89. Heim), Schlegel (58. Salemski), Klipp, Wennrich, Heyder

VfB 07 Klötze I: Reek – Lange, Fuhrmann, Homeier, Gase, Gose, Michel, Lehmann (58. Landmann), Banse (53. Maihack), Dannies, Mühl

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52