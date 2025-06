Der TuS Wahrburg und die Preussen Schönhausen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:6 (2:4).

Tom Künnemann (Preussen Schönhausen) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Max Lecher den Ball ins Netz.

TuS Wahrburg liegt 0:2 zurück – 23. Minute

Dann konnte Preussen noch einen Erfolg erzielen. Janis Kämpfer traf in der 28. Minute. Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Stendaler zum Zug: Sven Körner traf in Spielminute 33. Der Preussen Schönhausen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Kari Zepernick schoss und traf in der 38. Minute. Es wollte den Preussenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Felix Pitzner traf in der 41. Minute. Der Preussen Schönhausen ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Matthias Müller traf in Spielminute 65 zum zweiten Mal, gefolgt von Kari Zepernick (70.). Spielstand 6:2 für die Preussen Schönhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Henning Borstel wurde für Sven Körner eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Kari Zepernick für Alex Klarowitz den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nach wenigen Momenten gelang es Henning Borstel, den Ball ins Netz zu befördern (75.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Preussen Schönhausen

TuS Wahrburg: Schmidt – Köhn, Salemski, R. Schlegel, Lautenschläger, Rieke (56. Schnee), Kroschel, Weikert, Burghard, Körner (72. Borstel), Pitzner

Preussen Schönhausen: Lindner – Kämpfer, Tomru, Stolze, Bleis (84. Tessmer), Lecher, Zepernick (72. Klarowitz), Lüthgarth (46. Bröker), Ludwig, Künnemann, Müller

Tore: 0:1 Tom Künnemann (4.), 0:2 Max Lecher (23.), 0:3 Janis Kämpfer (28.), 1:3 Sven Körner (33.), 1:4 Kari Zepernick (38.), 2:4 Felix Pitzner (41.), 2:5 Matthias Müller (65.), 2:6 Kari Zepernick (70.), 3:6 Henning Borstel (75.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Burkhardt Pastwa; Zuschauer: 70