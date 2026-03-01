Klar unterlegen zeigte sich der SV 51 Langenapel in der Partie gegen den Burger BC 08 I letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Tim Kolzenburg vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Denis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (45.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Eddie Siebert den Ball ins Netz (54.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 51 Langenapel musste zweimal Gelb hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Erik Teege, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Schulz (77. Atah), Beneke, Neuling, Afanasew, Pokorny (65. Bromann), Roloff, Roese (87. Kamga Kamno), Steding, Stolz (79. Olfermann), Peters

Burger BC 08 I: Klötzer – Siebert, Grisgraber (62. Rusche), Engel (46. Schulz), Gramelsberger, Neumann, Saage (46. Teege), Wehrmann, Schlitte (62. Lichtenberg), Jürgen, Thiede (62. Kersten)

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116