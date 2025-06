Eine deutliche Schlappe erlitt der SV Liesten an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den TuS Wahrburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 50 Zuschauern mit 1:6 (1:2).

Salzwedel/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team um Michael Piotrowski hat am Samstag vor 50 Zuschauern im Waldstadion Liesten ganze sechs Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 1:6 (1:2).

Kevin Assmann traf für den TuS Wahrburg in Minute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Stendaler legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Assmann der Torschütze (33.).

SV Liesten liegt 0:2 im Rückstand – Minute 33

Es lief nicht gut für den SV Liesten. In Minute 38 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Salzwedler zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Robin Kroschel traf für Wahrburg in Minute 49 und Kevin Assmann zwei mal in Minute 56 und 65. Spielstand 5:1 für den TuS Wahrburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Assmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:6 festigte (88.). Damit war der Sieg der Stendaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten – TuS Wahrburg

SV Liesten: Gehrke – O. A. Czaplinski (46. Makowka), M. J. Czaplinski, H. Glameyer, Hackfurt (57. Bastian), V. B. Mateev, Zurleit, F. B. Mateev, Subke, H. Glameyer, Kordus

TuS Wahrburg: Schlegel – Burghard, Lautenschläger, Heyder, Radelhof, Assmann, Salemski (62. Rieke), Weikert (68. Schmidt), Schlegel, Schnee (82. Heim), Kroschel (77. Schreiber)

Tore: 0:1 Kevin Assmann (19.), 0:2 Kevin Assmann (33.), 1:2 Sebastian Grzegorz Kordus (38.), 1:3 Robin Kroschel (49.), 1:4 Kevin Assmann (56.), 1:5 Kevin Assmann (65.), 1:6 Kevin Assmann (88.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 50