Signifikant unterlegen zeigte sich der SV Medizin Uchtspringe in der Auseinandersetzung gegen den Burger BC 08 I letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Stendal/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Steffen Säger. Der Trainer von Uchtspringe musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Eddie Siebert (Burger BC 08 I) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz (27.).

SV Medizin Uchtspringe liegt 0:2 zurück – 27. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Erik Teege traf in Minute 46 und Pascal Thiede in Minute 84. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für die Uchtspringer. In Minute 87 lenkte Elias Schadow den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Burger BC 08 I

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – Rostomyan (87. Wojahn), Bosse, Schadow, S. Ziesmann, Wolter, Nabizade, Klukas, Gerhardt, Adam, Stoppa

Burger BC 08 I: Klötzer – Thiede, Gramelsberger (70. Baas), Engel, Jürgen, Teege (60. Wegner), Neumann, Siebert, Schlitte (70. Kersten), Grisgraber, Saage (60. Wehrmann)

Tore: 0:1 Eddie Siebert (15.), 0:2 Denis Neumann (27.), 0:3 Erik Teege (46.), 0:4 Pascal Thiede (84.), 0:5 Elias Schadow (87.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 87