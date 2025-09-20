Signifikant unterlegen zeigte sich der TSV Brettin/Roßdorf I im Spiel gegen den Burger BC 08 I vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Frank Papke. Der Trainer von Brettin/Roßdorf musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Gleich nach Spielstart schoss Vincent Schlitte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste einmal Gelb hinnehmen (11.). Die Burger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Pascal Thiede der Torschütze (15.).

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte noch einmal Gelb. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Lennert Gramelsberger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (75.). Damit war der Sieg der Burger gesichert. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – L. Lindemann (46. J. C. Papke), Tepper, L. Lindemann (60. Harzendorf), J. Feuerherdt (46. Wicke), J. P. Feuerherdt, Müller, Zander (80. Helm), J. Papke, Schmahl (83. Gronwald), Dauter

Burger BC 08 I: Klötzer – Thiede, Wegner (70. Hasan), Jürgen (55. Grisgraber), Saage (46. Ulrich), Schlitte, Engel, Neumann (60. Schulz), Kersten, Gramelsberger, Siebert (70. Baas)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123