Deutlich unterlegen zeigte sich der SV 51 Langenapel im Spiel gegen den Burger BC 08 I am vergangenen Sonntag in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:1).

Salzwedel/MTU. Vor 116 Zuschauern hat sich das Team von Sascha Göpfert mit 0:5 (0:1) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Tim Kolzenburg vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Denis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Eddie Siebert den Ball ins Netz (54.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 51 Langenapel musste zweimal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der Burger BC 08 I noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Erik Teege (Burg) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 5:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roese (87. Kamga Kamno), Beneke, Pokorny (65. Bromann), Neuling, Stolz (79. Olfermann), Schulz (77. Atah), Roloff, Afanasew, Steding, Peters

Burger BC 08 I: Klötzer – Engel (46. Schulz), Siebert, Saage (46. Teege), Gramelsberger, Thiede (62. Kersten), Wehrmann, Jürgen, Neumann, Schlitte (62. Lichtenberg), Grisgraber (62. Rusche)

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116