Fußball-Landesklasse 1: An diesem Samstag hat der TSV Brettin/Roßdorf I im eigenen Stadion eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Vor 123 Zuschauern hat sich das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Gleich nach Spielstart schoss Vincent Schlitte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte einmal Gelb ein (11.). Die Burger legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Pascal Thiede der Torschütze (15.).

15. Minute: TSV Brettin/Roßdorf I 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Lennert Gramelsberger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (75.). Damit war der Erfolg der Burger entschieden. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Zander (80. Helm), L. Lindemann (60. Harzendorf), J. P. Feuerherdt, Schmahl (83. Gronwald), J. Papke, Dauter, J. Feuerherdt (46. Wicke), Tepper, L. Lindemann (46. J. C. Papke), Müller

Burger BC 08 I: Klötzer – Kersten, Saage (46. Ulrich), Neumann (60. Schulz), Thiede, Gramelsberger, Jürgen (55. Grisgraber), Siebert (70. Baas), Wegner (70. Hasan), Schlitte, Engel

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123