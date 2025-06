Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der SV Liesten im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den TuS Wahrburg unterlag das Team von Michael Piotrowski mit 1:6 (1:2).

Salzwedel/MTU. Im Waldstadion Liesten wurden die Fans des SV Liesten am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Jonathan Gehrke durch die Lappen. Das Spiel endete 1:6 (1:2).

Kevin Assmann (TuS Wahrburg) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Assmann den Ball ins Netz (33.).

Es lief nicht gut für den SV Liesten. In Minute 38 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Salzwedler zu retten, das Match war jedoch verloren. Robin Kroschel traf für Wahrburg in Minute 49 und Kevin Assmann zwei mal in Minute 56 und 65. Spielstand 5:1 für den TuS Wahrburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 26

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor Abpfiff, konnte Assmann (Wahrburg) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 6:1 gingen die Stendaler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten – TuS Wahrburg

SV Liesten: Gehrke – M. J. Czaplinski, Subke, H. Glameyer, V. B. Mateev, F. B. Mateev, Kordus, Zurleit, Hackfurt (57. Bastian), O. A. Czaplinski (46. Makowka), H. Glameyer

TuS Wahrburg: Schlegel – Lautenschläger, Weikert (68. Schmidt), Burghard, Schnee (82. Heim), Radelhof, Assmann, Schlegel, Kroschel (77. Schreiber), Heyder, Salemski (62. Rieke)

Tore: 0:1 Kevin Assmann (19.), 0:2 Kevin Assmann (33.), 1:2 Sebastian Grzegorz Kordus (38.), 1:3 Robin Kroschel (49.), 1:4 Kevin Assmann (56.), 1:5 Kevin Assmann (65.), 1:6 Kevin Assmann (88.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Theo Ahlfeld; Zuschauer: 50