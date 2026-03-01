Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der SV 51 Langenapel im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Sascha Göpfert mit 0:5 (0:1).

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Eddie Siebert (54.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 51 Langenapel kassierte zweimal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Erik Teege, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roloff, Steding, Stolz (79. Olfermann), Roese (87. Kamga Kamno), Beneke, Neuling, Pokorny (65. Bromann), Schulz (77. Atah), Afanasew, Peters

Burger BC 08 I: Klötzer – Engel (46. Schulz), Jürgen, Saage (46. Teege), Grisgraber (62. Rusche), Siebert, Schlitte (62. Lichtenberg), Wehrmann, Neumann, Gramelsberger, Thiede (62. Kersten)

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116