Der Möringer Sportverein hatte am Freitag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SSV 80 Gardelegen II mit 1:4 (0:2).

Stendal/MTU. Vor 91 Zuschauern hat sich das Team von Dirksen Höft mit 1:4 (0:2) gegen Gardelegen eine Niederlage eingestehen müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Beat Schilling das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Gardeleger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Bennet Lenz der Torschütze (37.).

Es sah nicht gut aus für den Möringer Sportverein. In Minute 53 gelang es Spieler Nummer 10 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Beat Schilling traf für Gardelegen in Minute 66. Spielstand 3:1 für den SSV 80 Gardelegen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jonah Matti Osmers, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SSV 80 Gardelegen II

Möringer Sportverein: Bauer – Müller, Berr (70. Dzierma), Täger, Mayer (74. L. Eggert), Rosentreter, Huch, Bade (46. Köppe), A. Eggert (46. Kumpe), Siegert, Hutsu

SSV 80 Gardelegen II: Lindecke – Wulfänger, Kurpiers, Osmers, Kuthe, Lemme (6. Giesecke), Steindorf, Bergener, Berezovskyi (72. Lübke), Schilling (90. Reiner), Lenz (86. Houssemeddine)

Tore: 0:1 Beat Schilling (31.), 0:2 Bennet Lenz (37.), 1:2 Chris Rosentreter (53.), 1:3 Beat Schilling (66.), 1:4 Jonah Matti Osmers (90.+5); Zuschauer: 91