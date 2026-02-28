Kantersieg für den SV Eintracht Salzwedel 09 I: Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SSV 80 Gardelegen II feiern. Vor 184 Zuschauern gewann das Team 8:0 (5:0).

Salzwedel/MTU. Die Salzwedler haben am Samstag dem Rivalen aus Gardelegen ganze acht Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 8:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Luca Nowak für Salzwedel traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Nowak, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:0 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wulff, Kreitz, Stolz, Eisert (59. Krietsch), Burdack, Wazar Hasan, Hentschel, Nowak, Krubert (59. Thaute), Grabowski

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Peters (46. Kuthe), Wolter, Lübke, Osmers, Steindorf, Bergener, Wulfänger, Zausch (59. Houssemeddine), Wannagat, Kurpiers

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184